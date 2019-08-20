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Елизавета II кормила своих корги по старшинству

Любовь Ее Величества к собакам общеизвестна, однако несмотря на это, королева требовала от своих питомцев дисциплины.

Елизавета II кормила своих корги по старшинству
Елизавета II отвела специальную комнату во дворце для своих корги. Фото: Global Look Press

Корги Елизаветы II уже давно стали символом британской монархии — за время ее царствования во дворце жили более 30 животных.

В 18 лет королеве подарили собаку по имени Сьюзан, которая и стала «прародительницей» всего остального потомства. Ее Величество была так привязана к своей любимице, что даже брала ее с собой на медовый месяц.

Тем не менее дисциплины от своих четвероногих «собак-улыбак» королева все же требовала. Каждый день в одно и то же время Елизавета II усаживала корги в полукруг и кормила их по старшинству одного за другим, и те терпеливо ожидали своей очереди.

При этом, по словам ветеринара Роджера Магфорда, для каждой собаки было разработано свое меню.

Туда входили гомеопатические средства и травы. Еда подавалась на серебряных и фарфоровых тарелках. В Букингемском дворце для корги была отведена отдельная комната, где они спали в плетеных корзинках, в которых каждый день менялись пеленки.

Собак кормили в пять вечера печенкой, цыплятами, рисом и кроличьим мясом, которое готовили шеф-повара, пишет The Sun.

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домашние животныедомашние питомцыЕлизавета IIКоролева Елизавета IIсобаки

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Елизавета II кормила своих корги по старшинству
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