Елизавета II кормила своих корги по старшинству

Корги Елизаветы II уже давно стали символом британской монархии — за время ее царствования во дворце жили более 30 животных.
В 18 лет королеве подарили собаку по имени Сьюзан, которая и стала «прародительницей» всего остального потомства. Ее Величество была так привязана к своей любимице, что даже брала ее с собой на медовый месяц.
Тем не менее дисциплины от своих четвероногих «собак-улыбак» королева все же требовала. Каждый день в одно и то же время Елизавета II усаживала корги в полукруг и кормила их по старшинству одного за другим, и те терпеливо ожидали своей очереди.
При этом, по словам ветеринара Роджера Магфорда, для каждой собаки было разработано свое меню.
Туда входили гомеопатические средства и травы. Еда подавалась на серебряных и фарфоровых тарелках. В Букингемском дворце для корги была отведена отдельная комната, где они спали в плетеных корзинках, в которых каждый день менялись пеленки.
Собак кормили в пять вечера печенкой, цыплятами, рисом и кроличьим мясом, которое готовили шеф-повара, пишет The Sun.