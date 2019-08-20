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Высоцкая поделилась трогательными снимками с мужем в день его 82-летия

Телеведущая сделала подборку фото с самыми счастливыми моментами.

Высоцкая поделилась трогательными снимками с мужем в день его 82-летия
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. фото: globallookpress.com/

Юлия Высоцкая не так давно отпраздновала день рождения. Телеведущей и актрисе исполнилось 46 лет. Стоит ли говорить, что выглядит она гораздо моложе своих лет. Также родился под знаком зодиака Лев и ее муж Андрей Кончаловский. 20 августа ему исполнилось 82 года. Влюбленные сейчас отдыхают в Таиланде. Скорее всего именно там в компании друг друга они отпразднуют важную дату. А тем временем Высоцкая решила поздравить мужа в соцсети.

Она опубликовала совместные архивные снимки с именинником, на которых она запечатлены счастливыми. На одном из кадров Кончаловский несет супругу на руках на одном из светских мероприятий. На другом влюбленные запечатлены молодыми на черно-белом фото. Также Юлия показала несколько снимков из фотосессии, где она облачена в черное элегантное платье.

«Сегодня мой день! Слова не нужны», — написала телеведущая.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Они присоединились к поздравлениям. «Суперски! Вот, оно! Счаааааастье! И никаких комментов не надо!», «Какие вы милые, счастья вам и любви», «Одно лицо!», «Супер классные ! Глаза блестят по-детски», «Любовь на каждом фото, в глазах!», «Поздравляем вашего мужа с днем рождения», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Высоцкая и Кончаловский состоят в браке уже 21 год. А в начале этого года влюбленные обвенчались. Они организовали все тайно в Троицком соборе в центре Пскова. Присутствовали на церемонии лишь самые близкие и члены семьи, в том числе и брат режиссера Никита Михалков. Также отметим, что у пары есть сын Петр и дочь Мария, которая попала в серьезную аварию и долгое время находилась в коме.

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Высоцкая поделилась трогательными снимками с мужем в день его 82-летия
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