Валерия опубликовала фото с коллегами по новому сезону шоу «Голос 60+»

19 августа стартовали съемки «слепых» прослушиваний в шоу «Голос 60+». В этом году в кресла наставников впервые сели Валерия и Михаил Боярский. А также к ним присоединились те, кто уже имеет опыт участия в телепроекте — Пелагея и Лев Лещенко. По словам продюсера шоу Юрия Аксюты, у всех участников проекта огромный опыт за спиной. Каждый из них расскажет о себе, уложив все в формат песни.

Певица Валерия очень рада тому, что стала наставником. Она уже поделилась снимком, где запечатлена в заветном красном кресле. Позже артистка также поделилась снимками с первого дня съемок в шоу. Н кадрах она запечатлена в компании других наставников. Боярский, как обычно облачился в черный костюм и надел любимую шляпу. А Лещенко предпочел брюки с пиджаком лазурного цвета и белую рубашку.

Пелагея осталась верна своему стилю и облачилась в черное платье с цветочным принтом. А сама Валерия подчеркнула стройную фигуру укороченными джинсами и белой блузкой с черным галстуком-бабочкой. «Вот такая у нас команда наставников. Первый день притирки прошёл на „отлично“. Вчера в моей команде оказались фантастические музыканты, настоящие бриллианты, поэтому шоу обещает быть очень ярким», — рассказала певица.

Ранее артистка дала большое интервью порталу Teleprogramma.pro. Валерия поведала, почему этот проект важен для людей, как она стала его частью и хочет ли в нем поучаствовать ее мама. Артистка так давно хотела стать наставником, что с удовольствием освободила время в своем плотном графике для съемок. Напомним, что в этом сезоне возраст вокалистов будет варьироваться от 60 до 90 лет. Премьера состоится уже в сентябре 2019 года.

А вы будете смотреть новы сезон «Голоса»?