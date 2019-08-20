Олеся Судзиловская сделала фото на знаменитых Голливудских холмах

45-летняя актриса уже не первый месяц гостит в Америке.

Этой весной Судзиловская уехала в Калифорнию, где по признанию самой актрисы занялась «всесторонним развитием». Звезда кино много путешествует, наслаждается спектаклями в театрах и скупает пачками книги.

На днях же Олеся отметилась на знаменитых голивудских холмах и сфотографировалась с надписью «Hollywood».

«Русские в Голливуде», — подписала снимок актриса.

Но забавнее, что актриса для фотографии выбрала свитшот от российского дизайнера Игоря Гуляева с надписью «Russia». Заметили поклонники и то, как сильно изменилась знаменитая блондинка за время пребывания в Штатах.

46-летняя актриса сильно похудела, обзавелась калифорнийским загаром, а привычные женственные платья и шелковые юбки заменила спортивными шортами и удобными кедами. Да и возвращаться Олеся пока еще не торопится.