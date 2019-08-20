Лиза Галкина дала советы бреющемуся папе

Артист пообщался с детьми перед выходом на работу.

На трогательном видео с участием Максима, Лизы и Гарри Галкиных, появившемся в Сети, отец ведет беседу с наследниками прямо в ванной во время утреннего бритья.

Малыши явно напросились к папе, чтобы понаблюдать за тем, как он бреется, а телеведущий использовал момент, чтобы записать забавный ролик.

«Ну-ка, ну-ка, посмотрим!» — потирая руки, говорит Гарри. «А можно и мне посмотреть», — просит Лиза и с интересом наблюдает за Максимом. Несколько секунд в кадре видны только полные удивления лица детей, видимо, впервые в жизни видевшие бреющегося отца.

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Брат и сестра одеты по-домашнему: в серую и бежевую футболки с принтами. Правда, у Лизы уже часть волос заплетена красиво в косички, а другая — свободно спадает на плечи.

Сам Максим остается вне досягаемости камеры. «Брейся, папа, а то если не бриться каждый день, то волосы на щечках вырастут» — по-деловому советует Лиза.

«Когда ты станешь взрослым, Гаррик, у тебя тоже будет щетина», —предупреждает сына артист, на что получает ответ: «Я не буду бриться, когда вырасту, а стану ходить с бородой».