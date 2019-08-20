Глюкоза обратилась к подписчикам за помощью

Популярная певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, опубликовала на своей странице любопытную фотографию. Никакого привычного гламура и снимка в бикини. Девушка в расслабленной позе восседает на стуле, на столе — пустая трехлитровая банка.

Вокруг звезды, она в темно-синих кроссовках и светлом спортивном костюме, богатый антураж — стулья в коричнево-золотых тонах, такой же расцветки шторы на огромном окне, светло-синие стены.

В центре комнаты стоит накрытый большой белой скатертью стол, на котором трехлитровая пустая банка. А сама Глюкоза грустно смотрит в объектив. Почему у нее такое настроение, знаменитость не уточнила. Возможно, ее что-то расстроило, а может просто неожиданно «накрыла» лирика, а может просто устала.

«Придумайте подпись к фото», — обратилась звезда к подписчикам в Instagram.

Большинство поклонников артистки поспешили поднять ей настроение своими ответами. «Три литра глюкозы», «Карлсон! Где мое варенье?», «Спать ложилась, варенье было!», «У всех проблем одно начало: сидела женщина, скучала…», «Уж полночь близится, а Германа все нет», «Копилка», «Девочка и банка», «В ожидании сдачи анализов».