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Глюкоза обратилась к подписчикам за помощью

Певица попросила придумать подпись к ее фотографии.

Глюкоза обратилась к подписчикам за помощью
Глюкоза/instagram.com/glukozamusic/

Популярная певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, опубликовала на своей странице любопытную фотографию. Никакого привычного гламура и снимка в бикини. Девушка в расслабленной позе восседает на стуле, на столе — пустая трехлитровая банка.

Вокруг звезды, она в темно-синих кроссовках и светлом спортивном костюме, богатый антураж — стулья в коричнево-золотых тонах, такой же расцветки шторы на огромном окне, светло-синие стены.

В центре комнаты стоит накрытый большой белой скатертью стол, на котором трехлитровая пустая банка. А сама Глюкоза грустно смотрит в объектив. Почему у нее такое настроение, знаменитость не уточнила. Возможно, ее что-то расстроило, а может просто неожиданно «накрыла» лирика, а может просто устала.

«Придумайте подпись к фото», — обратилась звезда к подписчикам в Instagram.

Большинство поклонников артистки поспешили поднять ей настроение своими ответами. «Три литра глюкозы», «Карлсон! Где мое варенье?», «Спать ложилась, варенье было!», «У всех проблем одно начало: сидела женщина, скучала…», «Уж полночь близится, а Германа все нет», «Копилка», «Девочка и банка», «В ожидании сдачи анализов».

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ГлюкозаНаталья Чистякова-ИоноваПевица

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Глюкоза обратилась к подписчикам за помощью
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