Экс-жена Тома Круза рассталась с Джейми Фоксом

Отношения Кэти и звезды фильма «Джанго освобожденный» закончились прежде, чем их успели хорошенько обсудить. После расставания с Томом Крузом девушка не имела права по договору афишировать свою личную жизнь следующие пять лет.
А потому со спутником Холмс впервые появилась лишь этой весной — на балу Института костюма в Нью-Йорке. Пара казалась такой гармоничный и счастливой, что поклонники тут же заговорили о свадьбе.
Однако торжеству не быть. С мая Кэти и Джейми больше не видели вместе. А тут еще актера заметили в компании певицы Селы Вэйв в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.
Когда же Кэти попросили прокомментировать неожиданное поведение бойфренда, та призналась, что они расстались.
«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — прокомментировала Холмс, сообщает Daily Mail.
Напомним, самые долгие отношения, почти семь лет, звезду экрана связывали с Томом Крузом. Развод супруги оформили в 2012-м. Более того, Кэти удалось отстоять через суд опеку над единственной дочерью Сури.