Экс-жена Тома Круза рассталась с Джейми Фоксом

40-летняя Кэти Холмс и 51-летний Джейми Фокс с мая появляются на публике по отдельности.

Отношения Кэти и звезды фильма «Джанго освобожденный» закончились прежде, чем их успели хорошенько обсудить. После расставания с Томом Крузом девушка не имела права по договору афишировать свою личную жизнь следующие пять лет.

А потому со спутником Холмс впервые появилась лишь этой весной — на балу Института костюма в Нью-Йорке. Пара казалась такой гармоничный и счастливой, что поклонники тут же заговорили о свадьбе.

Однако торжеству не быть. С мая Кэти и Джейми больше не видели вместе. А тут еще актера заметили в компании певицы Селы Вэйв в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Когда же Кэти попросили прокомментировать неожиданное поведение бойфренда, та призналась, что они расстались.

больше по теме Кэти Холмс призналась, что родила дочь не от Тома Круза Актриса сделала громкое заявление во время празднования дня рождения наследницы.

«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — прокомментировала Холмс, сообщает Daily Mail.

Напомним, самые долгие отношения, почти семь лет, звезду экрана связывали с Томом Крузом. Развод супруги оформили в 2012-м. Более того, Кэти удалось отстоять через суд опеку над единственной дочерью Сури.