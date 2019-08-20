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Экс-жена Тома Круза рассталась с Джейми Фоксом

40-летняя Кэти Холмс и 51-летний Джейми Фокс с мая появляются на публике по отдельности.

Экс-жена Тома Круза рассталась с Джейми Фоксом
https://www.instagram.com/katieholmes212/

Отношения Кэти и звезды фильма «Джанго освобожденный» закончились прежде, чем их успели хорошенько обсудить. После расставания с Томом Крузом девушка не имела права по договору афишировать свою личную жизнь следующие пять лет.

А потому со спутником Холмс впервые появилась лишь этой весной — на балу Института костюма в Нью-Йорке. Пара казалась такой гармоничный и счастливой, что поклонники тут же заговорили о свадьбе.

Однако торжеству не быть. С мая Кэти и Джейми больше не видели вместе. А тут еще актера заметили в компании певицы Селы Вэйв в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.

Когда же Кэти попросили прокомментировать неожиданное поведение бойфренда, та призналась, что они расстались.

«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — прокомментировала Холмс, сообщает Daily Mail.

Напомним, самые долгие отношения, почти семь лет, звезду экрана связывали с Томом Крузом. Развод супруги оформили в 2012-м. Более того, Кэти удалось отстоять через суд опеку над единственной дочерью Сури.

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Экс-жена Тома Круза рассталась с Джейми Фоксом
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