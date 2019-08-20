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Водонаева вступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

Светская львица отметила, что именем певицы в очередной раз воспользовались для собственного пиара.

Водонаева вступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»
https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

Шутка Бузовой о «блокаднице» в ролике, где она облизывает тарелку, облетела весь Интернет. Более того, об Instagram- аккаунте ведущей «Дома-2» заговорили даже в Генпрокуратуре. Да-да, именно туда обратились с просьбой заблокировать ее аккаунт.

Однако нашлись и те, кто решил встать на защиту исполнительницы «Мало половин». Своего рода поддержку Ольга получила от Алены Водонаевой, отношения с которой у нее, мягко сказать, натянутые.

Светская львица и телеведущая в своей колонке для еженедельного журнала «7 дней» попросила перестать «клеймить» Бузову и пиариться на ее имени.

«Бузова и без того регулярно подвергается критике в Сети, иногда и без основания. А когда появился настоящий повод, хейтеры Оли буквально тонули от счастья в собственной желчи», — заметила Алена в колонке. Водонаева добавила, что не оправдывает шутку на тему войны, однако посоветовала принять тот факт, что Бузова извинилась.

А вот людей, попытавшихся прославиться на имени исполнительницы, пристыдила.

«Неужели в нашей стране нет куда более серьезных проблем, чем неудачная шутка Ольги Бузовой?» — добавила Водонаева, а также заметила, что не считает правильным поднимать эту тему в Генпрокуратуре или на центральных каналах. Ведь в стране есть проблемы важнее.

Что же до самой Бузовой, то компрометирующую ее запись в Instagram звезда вскоре удалила, затем публично извинилась, а также добавила, что ее бабушка пережила блокаду Ленинграда и в их семье действительно принято доедать все до последней крошки.

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Алена ВодонаеваОльга Бузовашутка о блокаднице

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Водонаева вступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»
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