Водонаева вступилась за Бузову после шутки о «блокаднице»

Светская львица отметила, что именем певицы в очередной раз воспользовались для собственного пиара.

Шутка Бузовой о «блокаднице» в ролике, где она облизывает тарелку, облетела весь Интернет. Более того, об Instagram- аккаунте ведущей «Дома-2» заговорили даже в Генпрокуратуре. Да-да, именно туда обратились с просьбой заблокировать ее аккаунт.

Однако нашлись и те, кто решил встать на защиту исполнительницы «Мало половин». Своего рода поддержку Ольга получила от Алены Водонаевой, отношения с которой у нее, мягко сказать, натянутые.

Светская львица и телеведущая в своей колонке для еженедельного журнала «7 дней» попросила перестать «клеймить» Бузову и пиариться на ее имени.

«Бузова и без того регулярно подвергается критике в Сети, иногда и без основания. А когда появился настоящий повод, хейтеры Оли буквально тонули от счастья в собственной желчи», — заметила Алена в колонке. Водонаева добавила, что не оправдывает шутку на тему войны, однако посоветовала принять тот факт, что Бузова извинилась.

больше по теме Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде Скользкие камни не позволили певице показать достойную хореографию.

А вот людей, попытавшихся прославиться на имени исполнительницы, пристыдила.

«Неужели в нашей стране нет куда более серьезных проблем, чем неудачная шутка Ольги Бузовой?» — добавила Водонаева, а также заметила, что не считает правильным поднимать эту тему в Генпрокуратуре или на центральных каналах. Ведь в стране есть проблемы важнее.

Что же до самой Бузовой, то компрометирующую ее запись в Instagram звезда вскоре удалила, затем публично извинилась, а также добавила, что ее бабушка пережила блокаду Ленинграда и в их семье действительно принято доедать все до последней крошки.