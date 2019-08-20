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Боярский рассказал, что не успевает жать на кнопку в «Голосе 60+»

69-летний актер и музыкант ждет душевной мелодии и не готов спешить.

Боярский рассказал, что не успевает жать на кнопку в «Голосе 60+»
пресс-служба Первого канала

19 августа начались «слепые» прослушивания «Голоса 60+». Второй сезон стартовал с новыми наставниками.

Помимо уже успевших себя зарекомендовать Пелагеи и Льва Лещенко, возможность «набрать» свою команду предоставили Михаилу Боярскому и певице Валерии.

У Михаила Сергеевича уже был опыт участия в проекте «Точь-в-точь», однако это шоу он назвал особенным.

«Я волнуюсь не меньше, чем участники. Все, что было раньше, это совсем другое», — признался народный артист в разговоре с Тeleprogramma.pro.

Боярский отметил, что с непривычки не успевает жать на заветную красную кнопку.

«Было много раз, когда я просто с непривычки не успевал нажать на кнопку и меня опережала Пелагея, — рассказал наставник. — И ей даже завидовал: «Какой у нее участник!» Но я не могу спешить, жду душевной проникновенной мелодии».

Напомним, из 250 отобранных претендентов до «слепых» прослушиваний было допущено лишь 50 человек. А особенностью «Голоса 60+» участники-вокалисты должны быть старше 60 лет.

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Боярский рассказал, что не успевает жать на кнопку в «Голосе 60+»
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