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Dava поделился подробностями съемок «битвы» в клипе Бузовой «Лайкер»

Первый миллион просмотров на YouTube ролик набрал всего за 12 часов.

Dava поделился подробностями съемок «битвы» в клипе Бузовой «Лайкер»
Ольга Бузова/instagram.com/buzova86/

Блогер Давид Манукян, он же певец Dava, у которого в соцсетях свыше 7 миллионов подписчиков, рассказал Тeleprogramma.pro подробности своего участия в клипе Ольги Бузовой на песню «Лайкер».

По его словам, о своей роли в клипе Бузовой он узнал прямо в день съемок. Все случилось неожиданно: ему позвонила сама Оля и предложила сняться в ее клипе на трек «Лайкер».

Идея так пришлась ему по вкусу, что он сразу дал согласие, отменив все свои запланированные на день дела.

В ролике Давид и Ольга играют влюбленную парочку, которая ссорится из-за лайков. По сюжету героине Бузовой не нравится, что ее парень ставит в соцсети лайки незнакомым красоткам. Начинается ссора, и «лайкер» получает сковородкой по голове.

Битва могла бы закончиться кровавой разборкой, но благоразумие и любовь побеждают. И после примирения длиной в семь секунд герой удаляет свою страницу в Instagram.

Кстати, Давид признался, что сковородка в клипе была бутафорской, «ненастоящей», поэтому он не пострадал.

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DavaДавид МанукянОльга Бузова

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Dava поделился подробностями съемок «битвы» в клипе Бузовой «Лайкер»
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