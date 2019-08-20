ЗВЕЗДЫ

Беременная Решетова показала селфи с веснушками

Как оказалось, у новой спутницы Тимати есть веснушки.

Беременная Решетова показала селфи с веснушками
https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

24-летняя модель, «Вице-мисс Россия — 2014» отдыхает с рэпером и его семьей, мамой и дочерью Алисой, на Мальдивах. Там основатель лейбла Black Star и отпраздновал свое 36-е день рождения.

Анастасия, несмотря на поздний срок беременности, также захотела в этот день побыть с любимым. Да и морской воздух, считает девушка, полезен для малыша. Заметно похорошела и Настя. Невеста артиста выложила селфи без макияжа.

Анастасия Решетова
https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Ну привет, россыпь веснушек», — посмеялась она над «пятнышками» на носике. При этом, для беременной у девушки невероятно гладкая кожа. Добавить к этому бронзовый загар и счастливую улыбку Решетовой и можно хоть сегодня на подиум.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил чересчур активный отдых Насти на островах. Подписчики заметили, что с таким большим животиком уже опасно кататься на гидроциклах и стоять, любуясь закатом, под проливным дождем.

Напомним, старшей дочери Тимати, Алисе, пять лет. Наследницу рэперу подарила модель Алена Шишкова.

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Беременная Решетова показала селфи с веснушками
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