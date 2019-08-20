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Сестра Бузовой призналась, что берет цитаты для Instagram в Сети

Владелица студии красоты вот уже несколько месяцев не общается со звездной родственницей.

Сестра Бузовой призналась, что берет цитаты для Instagram в Сети
https://www.instagram.com/annabuzova/

Анна Бузова, которая по слухам еще весной прервала всякое общение со старшей сестрой, не грустит. Девушка ведет популярную страничку в Instagram, соглашается на съемки в качестве модели и руководит сразу несколькими бизнесами.

Так один из них, студию красоты, брюнетка недавно открыла в паре с главной ненавистницей Ольги Бузовой по «Дому-2» Аленой Водонаевой. Как оказалось, теперь девушки не только вместе работают, но и неплохо общаются. Да, и про любимого мужа Анна не забывает. Даже как-то призналась, что именно он — автор большинства ее фотографий в соцсетях.

Однако на днях девушка все же попала в неловкую ситуацию, сообщив, что заимствует тексты для блога из Интернета.

«Здесь должна была быть цитата, но поиск в яндексе ничего толкового и сильно интересного не дал, поэтому просто пожелаю вам хорошего вечера», — в шутку призналась младшая Бузова.

Поклонники поблагодарили девушку за искренность и открытость, а некоторые и поддержали Анну, добавив, что и сами частенько так делают.

Напомним, Анна, как и старшая сестра прославилась участием в телепроекте «Дом-2», только намного раньше покинула шоу, так как захотела окончить сначала институт.

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Анна БузоваОльга Бузовародственники звездсемьи звезд

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Сестра Бузовой призналась, что берет цитаты для Instagram в Сети
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