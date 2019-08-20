Сестра Бузовой призналась, что берет цитаты для Instagram в Сети

Владелица студии красоты вот уже несколько месяцев не общается со звездной родственницей.

Анна Бузова, которая по слухам еще весной прервала всякое общение со старшей сестрой, не грустит. Девушка ведет популярную страничку в Instagram, соглашается на съемки в качестве модели и руководит сразу несколькими бизнесами.

Так один из них, студию красоты, брюнетка недавно открыла в паре с главной ненавистницей Ольги Бузовой по «Дому-2» Аленой Водонаевой. Как оказалось, теперь девушки не только вместе работают, но и неплохо общаются. Да, и про любимого мужа Анна не забывает. Даже как-то призналась, что именно он — автор большинства ее фотографий в соцсетях.

Однако на днях девушка все же попала в неловкую ситуацию, сообщив, что заимствует тексты для блога из Интернета.

«Здесь должна была быть цитата, но поиск в яндексе ничего толкового и сильно интересного не дал, поэтому просто пожелаю вам хорошего вечера», — в шутку призналась младшая Бузова.

больше по теме Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу Звезда отдыхает и работает на райском острове.

Поклонники поблагодарили девушку за искренность и открытость, а некоторые и поддержали Анну, добавив, что и сами частенько так делают.

Напомним, Анна, как и старшая сестра прославилась участием в телепроекте «Дом-2», только намного раньше покинула шоу, так как захотела окончить сначала институт.