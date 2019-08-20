Эмин рассказал о характере младшей дочери Афины

39-летний певец и бизнесмен сам гуляет с малышкой, которой нет еще и года.

Кажется, Эмин Агаларов придумал, как найти в сутках больше времени. Российский бизнесмен, выступающий под псевдонимом EMIN, успевает вести дела, записывать новые песни, проводить фестивали, а еще он — невероятно заботливый папа.

Артист стал отцом в четвертый раз в канун 2018-го года. Модель Алена Гаврилова подарила певцу дочь. Малышку назвали Афиной в честь богини мудрости. И не зря! Ведь она уже очаровала звездного отца.

На днях Агаларов показал, что сам гуляет с коляской.

«Люблю ее, сильно», — подписал семейную фотографию отец. Родители все еще не показывает личико младенца, однако с удовольствием рассказывают, какой смышленной девчонкой она растет.

«Если ей что-то надо, то она это обязательно получит», — добавил певец.

К слову, от первого брака у Эмина также подрастают трое детей — Али, Микаил и Амина. Более того, Агаларов как-то рассказал, что созванивается с бывшей едва ли не каждый день. И она осталась его лучшим другом. Нынешняя спутница артиста не ревнует.

«Главное в отношениях — это доверие», — заметила она.