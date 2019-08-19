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Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке

Зоологи научили певца, как ладить с тростниковым мишкой.

Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке
Дима Билан нашел себе нового друга. Фото: globallookpress.com

Певец Дима Билан съездил в Московский зоопарк, чтобы познакомиться с пандой. Своими первыми эмоциями и фотографиями 37-летний артист поделился в Instagram. Он признался подписчикам, что панда была мечтой его детства, как и у многих людей. После необходимых инструктажа и дезинфекции он смог подойти и покормить черно-белого мишку. Дима нашел своего нового друга вполне интеллектуальным представителем фауны.

«Фокус в том, чтобы заинтересовать их. И, кажется, у меня это получается! — написал певец. — И запомните, обнимание панд – это миф!»

Напомним, речь идет о пандах, которых привезли в Московский зоопарк из Китая в апреле этого года. Медведи Жуи и Дин-Дин проведут в России 15 лет, после чего их вернуть на родину вместе с потомством. Ранее в зоологи заявили, что у нас в стране панд обнимать не будут и объяснили почему.

А вы бы хотели покормить панду?

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Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке
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