Дима Билан покормил панду в Московском зоопарке

Певец Дима Билан съездил в Московский зоопарк, чтобы познакомиться с пандой. Своими первыми эмоциями и фотографиями 37-летний артист поделился в Instagram. Он признался подписчикам, что панда была мечтой его детства, как и у многих людей. После необходимых инструктажа и дезинфекции он смог подойти и покормить черно-белого мишку. Дима нашел своего нового друга вполне интеллектуальным представителем фауны.

«Фокус в том, чтобы заинтересовать их. И, кажется, у меня это получается! — написал певец. — И запомните, обнимание панд – это миф!»

Напомним, речь идет о пандах, которых привезли в Московский зоопарк из Китая в апреле этого года. Медведи Жуи и Дин-Дин проведут в России 15 лет, после чего их вернуть на родину вместе с потомством. Ранее в зоологи заявили, что у нас в стране панд обнимать не будут и объяснили почему.

А вы бы хотели покормить панду?