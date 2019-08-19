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«Какая красивая»: жена Мартиросяна похвалила образ 36-летней Алсу

Супруга шоумена не смогла обойти стороной черно-белый кадр из новой фотосессии певицы.

«Какая красивая»: жена Мартиросяна похвалила образ 36-летней Алсу
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что на протяжении многих лет певица Алсу поддерживает дружеские отношения с супругой резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанной Левиной-Мартиросян. Причем девушки не раз отмечали вместе семейные праздники и посещали светские рауты. В Instagram Алсу опубликовала свежий черно-белый снимок из недавней фотосессии, чем привлекла внимание приятельницы. Возлюбленная шоумена сделала комплимент внешности и образу певицы, похвалив ее стиль.

«Какая же ты красивая», — подметила светская львица, сопроводив свои слова смайлами в виде сердечка и поцелуя.

Для фотосессии Алсу выбрала приталенный наряд и юбку со шлейфом. Дополнив образ полосатыми полусапожками. При этом знаменитость отказалась от аксессуаров. В одном из недавних интервью певица призналась, почему она до сих пор не показала младшего сына трехлетнего Рафаэля. Артистка утверждает, что заводила Instagram для своего творчества. Алсу с удовольствием общается с подписчиками, рассказывая им о новых синглах и клипах. Однако своих детей исполнительница не считает частью работы или пиара. Супруг певицы — бизнесмен Ян Абрамов полностью согласен с возлюбленной. Артистка напомнила, что показала дочек — Сафину и Микеллу только, когда они подросли.

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АлсуГарик МартиросянЖанна МартиросянЗвездные дети

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«Какая красивая»: жена Мартиросяна похвалила образ 36-летней Алсу
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