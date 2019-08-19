18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе. Она тщательно оберегает свою личную жизни и не так давно даже удалила все совместные снимки с мужем. Певица не скрывает, что детстве ее дразнили, что привело к развитию комплексов. В итоге она несколько лет ходила к психологу, чтобы от них избавиться. Ей очень важно получать комплименты и одобрения возлюбленного. Артистка также дарит внимание и любовь своим дочкам, чтобы они росли счастливыми.

Ее старшая наследница Соня Киперман живет и учится в США. Многие отмечают, что девушка выросла копией своей мамы. На совместных снимках певицу и ее 18-летнюю наследницу можно различить, но не с первого взгляда. Этим летом Соня отдыхает в Италии. Компанию ей составляет возлюбленный Мэтт, которого она перестала скрывать совсем недавно. Однако вместо снимков с ним, девушка предпочитает делиться кадрами в купальнике.

На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони. «Счастлива», — написала она. Поклонникам фото очень понравилось. «Ой, такой сладкий пупсик», «Красоточка», «Побольше бы таких интересных снимков! Удачи во всём, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни», «Вау, Соня, какая ты красивая, фигура все шикарней и шикарней», — отозвались подписчики.

Напомним, что у Веры также есть дочка Сара, которой в декабре исполнится десять лет. Певица старается быть справедливой мамой, которая не указывает наследницам, что надо делать, а наоборот, дает им свободу выбора. Правда, иногда Брежнева все-таки проявляет строгость, ограничивая девочек, вводя их в рамки.

Как вам фигура Сони Киперман?