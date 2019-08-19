Социальный антрополог объяснила любовь Елизаветы II к корги

О привязанности королевы к собакам ходят легенды. Однако хотя четвероногих друзей обожают многие, у Ее величества на это своя причина.

Прошло 75 лет с тех пор, как Елизавете II подарили ее первую корги — собачку по имени Сьюзан. С тех на протяжении всего царствования монархини ее окружали эти милые животные. По факту, у нее за все это время было более 30 животных, которых она называла «моя семья».

Социальный антрополог Кейт Фокс объяснила любовь королевы к четвероногим друзьям. «Наши домашние питомцы — это своего рода наше альтер-эго. Психотерапевт назвал бы это нашим внутренним ребенком», — поясняет эксперт.

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«Я полагаю, что это еще больше относится к королевской семье, в частности к королеве. Намного больше, чем к нам», — продолжает она.

«Если подумать, то она намного более скована рамками, на нее оказывается гораздо больше прессинга, так как более, чем кто-либо, ей приходится вести себя на публике сдержанно и у нее очень мало возможности выразить то, что она на самом деле чувствует», — отмечает специалист.

«В обществе же любимых корги королева может расслабиться и среди них побыть самой собой», — цитирует Фокс The Sun.