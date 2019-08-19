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Брежнева призналась, что ощущает себя «самой красивой» из-за комплиментов Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» полагает, что возлюбленный ценит в ней естественность.

Брежнева призналась, что ощущает себя «самой красивой» из-за комплиментов Меладзе
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева не скрывает: ее возлюбленный всегда смотрит на нее с восхищением. Константин Меладзе не обращает внимание на такие мелочи, как отсутствие макияжа или идеальной укладки.

Музыкальному продюсеру нравится, когда его жена выходит к завтраку с растрепанными локонами и без косметики — настоящей и естественной. При этом избранник экс-солистки группы «ВИА Гра» никогда не критиковал девушку за несовершенства фигуры или отсутствие кубиков на животе, принимая Веру такой, какая она есть, без прикрас.

Брежнева не скрывает: благодаря комплиментам супруга она чувствует себя «самой красивой на свете» и ей совершенно не важно есть ли у нее морщинки или нет. При этом в интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова певица призналась, что она стесняется выступать на сцене в мини-юбках.

Артистка напомнила, что ей уже 37 лет и она является мамой двух дочек, старшей Соне исполнилось 18 лет. Однако это не мешает Вере участвовать в фотосессиях для мужских журналов. Перед камерой певица чувствует себя более расковано и уверенно.

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Вера БрежневаЗвездные детиКонстантин Меладзе

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Брежнева призналась, что ощущает себя «самой красивой» из-за комплиментов Меладзе
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