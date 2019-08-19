Климова высмеяла «звездную болезнь» в ироничном ролике

Актриса заговорила о скромности, надев для постановочного видео футболку с надписью «Само совершенство».

41-летняя Екатерина Климова на личной страничке в Instagram опубликовала свежий постановочный видеоролик. В кадре одна из ассистенток актрисы в перерыве между съемками спросила экс-супругу Гелы Месхи о том: Каким главным качеством должна обладать артистка. На что сама Климова со всей серьезностью ответила: «Скромностью».

«Мы же простые люди… Я считаю, что скромность украшает любого. Не важно звезда ты или простой человек. Моим главным качеством и залогом моего успеха является скромность!!» — пояснила Екатерина в юмористическом видео.

Для убедительности артистка надела майку с надписью «Само совершенство» с иронией обыграв «звездную болезнь», с которой зачастую сталкиваются известные актеры и деятели искусства.

Примечательно, что последний отпускной месяц лета Екатерина Климова посвятила работе. Актриса снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». Бывшая супруга Гелы Месхи уже делилась кадрами в военной форме. Отправившись на киноэкспедицию артистка старается находить время и для подобных шутливых видеороликов. Ранее вместе с 17-летней дочкой Елизаветой она побывала в Санкт-Петербурге, посетив свадьбу близких друзей.