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Меган Маркл помирила принца Гарри с отцом

Герцогиня Сассекская считает принца Чарльза настоящим джентльменом.

Меган Маркл помирила принца Гарри с отцом
Меган Маркл помогла мужу найти общий язык с принцем Чарльзом. Фото: Global Look Press

Меган Маркл оказала положительное влияние на принца Гарри, так как помогла ему наладить отношения с отцом. Такое мнение высказал королевский эксперт.

Отношения герцогини Сассекской с принцем Чарльзом сразу, что называется, «задались».Сын королевы, в отличие от остальных членов семьи, сразу принял будущую жену Гарри и даже выступил на свадьбе в роли посаженного отца, отведя Меган к алтарю.

Сама же Маркл иначе, как «настоящим джентльменом», свекра не называет.

Ранее ни у Гарри, ни у Уильяма не было особо близких отношений с отцом. Однако по словам журналиста и королевского эксперта Роберта Джобсона, новоиспеченная мама и ее сын Арчи помогли наладить отношения ее мужа с родителем.

«На самом деле многие полагают, что за теплоту, которая возникла между Гарри и его отцом, во многом стоит благодарить его невестку», — цитирует Джобсона The Sun.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз был разочарован, что принцесса Диана подарила ему второго сына, так как он мечтал о дочери.

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Меган Маркл помирила принца Гарри с отцом
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