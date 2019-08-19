Меган Маркл помирила принца Гарри с отцом

Меган Маркл оказала положительное влияние на принца Гарри, так как помогла ему наладить отношения с отцом. Такое мнение высказал королевский эксперт.
Отношения герцогини Сассекской с принцем Чарльзом сразу, что называется, «задались».Сын королевы, в отличие от остальных членов семьи, сразу принял будущую жену Гарри и даже выступил на свадьбе в роли посаженного отца, отведя Меган к алтарю.
Сама же Маркл иначе, как «настоящим джентльменом», свекра не называет.
Ранее ни у Гарри, ни у Уильяма не было особо близких отношений с отцом. Однако по словам журналиста и королевского эксперта Роберта Джобсона, новоиспеченная мама и ее сын Арчи помогли наладить отношения ее мужа с родителем.
«На самом деле многие полагают, что за теплоту, которая возникла между Гарри и его отцом, во многом стоит благодарить его невестку», — цитирует Джобсона The Sun.
Ранее сообщалось, что принц Чарльз был разочарован, что принцесса Диана подарила ему второго сына, так как он мечтал о дочери.