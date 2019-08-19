Есть картошку-фри и не толстеть: раскрыта диета Меган Маркл

Герцогиня Сассекская, разумеется, покорила принца Гарри своим умом и душевными качествами, однако не стоит лукавить, что и фигура сыграла тоже не последнюю роль.

Меган Маркл до встречи с принцем Гарри вела свой бьюти-блог, в котором рассказывала, как ей удается держать себя в форме. Герцогиня Сассекская активно занималась йогой и пилатесом, а также следовала определенному режиму питания.

Она признавалась, что любит вкусно поесть, но позволяет себе излишества только на выходных. После родов Маркл несколько поправилась, но резко скидывать килограммы не торопится, а предпочитает делать это постепенно, снова входя в привычный режим.

больше по теме Маркл после родов приняла решение не садиться на диеты Герцогиня Сассекская хочет побороть сложившиеся стереотипы.

При этом диета герцогини хороша тем, что себя можно побаловать иногда и «вредной едой», например, картошкой-фри.

Итак, меню Меган в будние дни выглядит приблизительно так:

После пробуждения: горячая вода с лимоном

Завтрак: необработанный овес с бананами, сбрызнутый сиропом алоэ

Ленч: салат с какими-либо белковыми продуктами

Перекус: яблоки с миндальным маслом и морской солью

Полдник: сок зеленого яблока

Ужин: паста с цукини, пармезаном и бокалом сухого вина

Однак по выходным герцогиня позволяет себе погурманить:

Завтрак: омлет со свежими травами и сыром, тост

Ленч: морепродукты и картошка-фри

Ужин: суп

В своем блоге Маркл как-то призналась, что предпочитает вино — яблочному соку. «Картошка-фри и вино — это мои злые гении, но это минимальное зло», — цитирует герцогиню Delish.com.