Есть картошку-фри и не толстеть: раскрыта диета Меган Маркл

Меган Маркл до встречи с принцем Гарри вела свой бьюти-блог, в котором рассказывала, как ей удается держать себя в форме. Герцогиня Сассекская активно занималась йогой и пилатесом, а также следовала определенному режиму питания.
Она признавалась, что любит вкусно поесть, но позволяет себе излишества только на выходных. После родов Маркл несколько поправилась, но резко скидывать килограммы не торопится, а предпочитает делать это постепенно, снова входя в привычный режим.
При этом диета герцогини хороша тем, что себя можно побаловать иногда и «вредной едой», например, картошкой-фри.
Итак, меню Меган в будние дни выглядит приблизительно так:
После пробуждения: горячая вода с лимоном
Завтрак: необработанный овес с бананами, сбрызнутый сиропом алоэ
Ленч: салат с какими-либо белковыми продуктами
Перекус: яблоки с миндальным маслом и морской солью
Полдник: сок зеленого яблока
Ужин: паста с цукини, пармезаном и бокалом сухого вина
Однак по выходным герцогиня позволяет себе погурманить:
Завтрак: омлет со свежими травами и сыром, тост
Ленч: морепродукты и картошка-фри
Ужин: суп
В своем блоге Маркл как-то призналась, что предпочитает вино — яблочному соку. «Картошка-фри и вино — это мои злые гении, но это минимальное зло», — цитирует герцогиню Delish.com.