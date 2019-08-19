Свидетельница по делу Мамаева и Кокорина рассказала, как выпала из окна

Девушка по имени Екатерина Бобкова, проходившая свидетельницей по уголовному делу скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказала о том, как выпала из окна четвертого этажа в Праге. Напомним, инцидент произошел еще 13 мая этого года. Россиянка отправилась за границу, чтобы отметить 9 мая. Там, на вечеринке в компании нескольких мужчин, она якобы потянулась за сигаретой и сорвалась вниз. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии, ей было сделано несколько операций.

Недавно пострадавшая рассказала свою версию произошедшего Telegram-каналу Baza. Она вспомнила, что после суда по делу о драках футболистов в Москве на нее вышла давняя подруга Татьяна и пригласила вместе поехать в Прагу. Бобкова согласилась, чтобы развеяться после скандала со спортсменами. В Чехии подруги познакомились с молодыми людьми, которые позвали их на вечеринку в частном доме. Там Татьяна подняла тему произошедшего с футболистами, но Екатерина отказалась что-либо рассказывать. Затем один из мужчин угостил ее бокалом вина, после которого девушка уже ничего не помнит.

После происшествия российские врачи рассказали Бобковой, что, судя по характеру травм, ее сначала ударили по голове, а потом только случилось падение. Правоохранительные органы Чешской республики заявили, что с россиянкой произошел несчастный случай, и вдобавок она находилась под действием наркотиков.

«Это не так, вино я выпивала, но наркотики я не употребляла, и в крови их найдено не было», — рассказала недавно Екатерина, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram.

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А вы верите в версию Бобковой?