Алена Рапунцель пришла на свадьбу друзей с новым возлюбленным

Алена Рапунцель в свое время пришла на проект «Дом-2» вслед за своей сестрой Ольгой. Она влюбилась в Илью Яббарова, с которым и стала строить отношения. Однако он от нее ушел, когда девушка забеременела. В марте она родила сына Богдана, которого стала воспитывать сама. Илья, как ни странно, даже не пришел на крестины наследника. А этим летом он один из первых узнал, что у Алены появился новый возлюбленный.

Сначала девушка скрывала своего избранника, а потом подтвердила, что влюблена. Теперь она встречается с мужчиной по имени Роман, который работает на телепроекте. До недавнего времени Рапунцель даже не публиковала снимков с ним, где можно было бы увидеть лицо ее возлюбленного. Но похоже, что намерения девушки серьезные, так как вместе с ним она впервые вышла в свет, посетив свадьбу Майи Донцовой и Алексея Купина.

19 августа влюбленные во второй раз обменялись клятвами в верности. Они расписались в начале августа, а само торжество перенесли, чтобы собрать гостей в большом особняке. Невеста выглядела неотразимо в переливающемся платье с разрезом, которое было сшито в Ливане. А вот Лена выбрала для торжественного случая коктейльное платье нежно-розового цвета. Ее спутник предпочел черный костюм и белую рубашку. Он с удовольствием носил на руках маленького сына Алены.

Напомним, что ранее Яббаров приревновал бывшую возлюбленную и даже позвонил ее новому ухажеру, находясь в нетрезвом состоянии. Потом он извинился и попросил, чтобы его в ближайшее время отправили на Сейшелы, чтобы он мог абстрагироваться от происходящего и тоже начать строить новые отношения. Тем временем все в окружении Алены отмечают, что никогда не видели ее такой счастливой.

Как вам новый возлюбленный Рапунцель?