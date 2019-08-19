Муж Юлии Высоцкой высказал философскую мысль о любви

Андрей Кончаловский не скрывает: ему нравилось наблюдать за тем, как менялась его супруга.

В недавнем интервью 81-летний Андрей Кончаловский поразмышлял о супружестве и романтических чувствах. Режиссер поделился своей философской мыслью, заверив, что воспринимает любовь, как знание. По словам супруга актрисы, разобраться в характере близкого человека можно только по прошествии нескольких лет совместной жизни. Зачастую, и недостатки со временем могут перестать быть таковыми, когда между людьми возникает духовная связь.

При этом сам режиссер не скрывает: он до сих пор так и не раскрыл всех тайн своей жены, так «до конца» не узнал Высоцкую, хотя помнит все о Юле, с ее пятилетнего возраста.

«Все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей – они все стоят перед моим взором», — приводит tatler.ru слова Андрея Кончаловского.

Избранница режиссера вполне довольна своим замужеством. Ранее Юлия утверждала, что всегда получала от возлюбленного то, что хотела. Андрей Сергеевич привык исполнять желания и незначительные капризы супруги.