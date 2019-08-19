Эффект Кэрри: подружка премьера может составить конкуренцию Маркл

Фанаты выстроились в очередь за «экологическим» платьем за 225 фунтов стерлингов, в котором «первая леди Британии» выступила со своей первой речью.

Похоже, у Меган Маркл, помимо Кейт Миддлтон, появилась еще одна конкурентка. Ею стала Кэрри Саймондс, неофициальная «первая леди» Британии — подруга премьера Бориса Джонсона.

После того, как она выступила со своей первой речью в своем новом качестве на конференции по защите окружающей среды Birdfair, фэшн-эксперты в один голос заговорили об «эффекте Кэрри».

больше по теме Как подружка Бориса Джонсона копирует стиль Меган Маркл Кэрри Саймондс с некоторых пор стала одеваться иначе.

Для посещения мероприятия экс-пиарщица партии консерваторов выбрала миди-платье от эко-дизайнера Justine Tabak с цветочным принтом из натурального биоразлагающегося хлопка без микропластики.

Свой «экологически дружественный» образ Кэрри дополнила парой зеленых веллингтонов (резиновые сапоги чуть ниже колена, прим. ред.), красной сумкой и золотыми украшениями.

На сайте компании уже выстроилась целая очередь приобрести это платье, несмотря на его недешевую цену в 225 фунтов стерлингов (чуть более 18 тысяч рублей).

Покупателям сообщается, что получить заветный наряд можно по предзаказу, но это будет не раньше конца месяца, так как на данный момент все раскупили, пишет The Sun.