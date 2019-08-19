Хилькевич поделилась редкими фото с подросшей дочкой Марией

Анна Хилькевич в 2015 году впервые стала мамой. Тогда на свет появилась дочка Арианна. Актриса легко справлялась с материнскими обязанностями и строила карьеру. Летом прошлого года она родила вторую малышку, которую назвала в честь своей героини из сериала «Универ» Марией. Первое время девушка пыталась обойтись без услуг няни, но воспитывать двух наследниц оказалось не так просто. В итоге этим летом даже в отпуск звезда предпочла поехать без детей, чтобы отдохнуть.

Если старшую дочку Анна периодически показывает поклонникам, публикуя фото с ней, то младшую она предпочитает пока оберегать от общественности. Уже 20 августа ей исполнится годик. Перед этим событием актриса сводила Марию и ее сестру на обследование в Научный центр здоровья детей. В соцсети Хилькевич поделилась трогательными фото, на которых запечатлена с малышами. На одном из кадров актриса держит на руках Марию, облаченную в джинсы и цветную кофту.

«А вот и фото с Машенькой подоспело! Очередной чек ап с 2-мя моими ляльками сделан», — написала она.

На этот раз лица девочки вновь не было видно. Однако поклонники надеются, что в ближайшее время они смогут его увидеть. Свою старшую наследницу первый год Анна тоже старалась не показывать. Пока же поклонники восхитились тем, как хорошо выглядит сама молодая мама. «Машенька уже ходит, ужас как быстро летит время», «Какая вы красивая», «Ой, Машенька такая уже большая», «Маша тоже похожа на маму по ходу, какие у вас сильные гены», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что совсем недавно Хилькевич устроила вечеринку в честь дня рождения мужа. Скорее всего, она также организует праздник со множеством гостей и подарков для первого дня рождения младшей дочки. Актриса делает все, чтобы ее дети росли счастливыми.

Как считаете, Анна хорошая мама?