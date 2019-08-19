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Пырьева объяснила, почему Олег Стриженов не общается с внучкой

Актер прервал всякие контакты с Александрой Холошиной.

Пырьева объяснила, почему Олег Стриженов не общается с внучкой
Олег Стриженов не общается с внучкой/globallookpress.com

Актриса Лионелла Пырьева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему ее второй муж, народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Эта дочь актрисы Натальи Стриженовой, которая ушла из жизни в возрасте 45 лет.

Лионелла Пырьева. Фото
Пырьева рассказала в конфликте в семье Олега Стриженова/Кадр из программы «Судьба человека»

Как сказала Лионелла Пырьева, в данной ситуации отношения сгубил квартирный вопрос. Кроме того, первая жена актера Марианна всячески препятствовала, чтобы внучка общалась с дедом.

«Олег Александрович ее даже не знает. Марианна Александрова запретила всякое общение с ребенком. Один раз выяснилось, что у моего мужа потеряна квартира на Калининском проспекте. Один единственный раз Александра позвонила и Олег Александрович задал ей вполне естественный вопрос: «Что с квартирой?» Она сказала деду: «Ах ты старая сволочь» и бросила трубку. И с тех пор все. Олег Александрович не прощает никому подобного», — заявила Лионелла Пырьева.

Также она вспомнила, что в 2010 году венчалась со своим мужем, которому сегодня уже 90 лет. Как она сказала, инициатива исходила именно от супруга. «Он очень хотел этого. В 2010 году вокруг Москвы были страшные пожары. Вся столица стояла в дыму. Нам позвонил отец Александр из храма. Спросил приедем мы или нет. Мой муж сказал, как отрезал, что будем и мы с ним поехали», — заявила актриса.

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Александра ХолошинаЛионелла ПырьеваНаталья СтриженоваОлег СтриженовПрограмма "Судьба человека"

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Пырьева объяснила, почему Олег Стриженов не общается с внучкой
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