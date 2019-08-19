Романтический отдых: 57-летняя Малинина подарила мужу поцелуй для памятного фото

Эмма Малинина отдыхает в Италии вместе с мужем и младшими детьми. От первого брака у женщины есть старший сын Антон. 18-летние Фрол и Устинья согласились составить родителям компанию. Отправившись в один из местных баров возлюбленная народного артиста России захотела сделать памятное фото, подарив мужу поцелуй. Сам Александр Николаевич не стал препятствовать супруге. Певец не скрывает: он, как настоящий мужчина любит баловать возлюбленную. Все важные решения супруги принимают вместе. Малинин во всем советуется с женой, доверяя ее мнению.

В одном из интервью Эмма призналась, что до сих пор испытывает волнение, когда ее муж выходит на сцену. Если супруга музыканта сопровождает его на гастролях, она обязательно ждет певца за кулисами, наблюдая за его выступлением.

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Эмма Малинина не позволяет себе ревновать мужа к поклонницам. Возлюбленная эстрадного исполнителя не сомневается: ревность — это проявление недоверия и неуверенности в другом человеке. Своего мужа она чувствует на подсознании. Рассуждая о гармоничных отношениях, избранница артиста заверила, что всегда гордилась супругом, с легкостью нашла общий язык с его мамой — Ангелиной Анатольевной. Кроме того, Эмма приняла в семью старшего сына Александра Малинина — Никиту.