Возлюбленная Тимати продемонстрировала живот на последних сроках беременности

Тимати в этом году отпраздновал день рождения на Мальдивах. Если раньше он устраивал шумные вечеринки в клубах, то теперь рэпер предпочел провести день с любимыми на побережье океана. Артист уже не первую неделю отдыхает на Мальдивах с дочкой Алисой, мамой Симоной Юнусовой и своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Девушка еще в начале лета объявила о своей беременности, но это не мешает ей путешествовать.

больше по теме Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой По словам Симоны Юнусовой, она уважает выбор сына.

По словам невесты Тимати, рожать она собирается в России. Малыш должен появиться на свет осенью. Ранее появилась информация, что влюбленные ждут мальчика. Об этом проболталась на одном мероприятии бывшая избранница артиста Алена Шишкова. Однако Решетова заверила, что пол ребенка никто из близких не знает. Пока поклонники пытаются отгадать, кто все же родится, мальчик или девочка, живот девушки растет с каждым днем. Она даже начала носить бандаж.

На новом фото модель позирует на фоне побережья, сидя на большой качели-лежанке. Она была облачена в розовый топ и бежевую мини-юбку, подчеркнувшую изменения в ее фигуре. «Дышим», — написала Анастасия. Поклонники стали разглядывать ее сильно округлившийся живот. «2-5 сентября срок, когда родите», — предположила одна из подписчиц. «Нет! Тогда бы я не летела никуда уже», — ответила ей будущая мама. Она также подчеркнула, что ей еще даже пока рано ждать тренировочных схваток.

Другие удивились тому, как на таком большом сроке Решетовой разрешили совершить перелет. «Мне врач написала справку. Нет запретов на вылеты до 34 недели. У меня все впритык», — пояснила она. Теперь поклонники уверены, что родить девушка должна в конце сентября или начале октября.

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