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Алексей Воробьев отблагодарит фанатов за помощь нижним бельем

Певец очень хочет получить рекламный контракт с производителем модной одежды.

Алексей Воробьев отблагодарит фанатов за помощь нижним бельем
Алексей Воробьев запустил необычный флешмоб. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и актер Алексей Воробьев решил достучаться до компании Calvin Klein с помощью своих поклонников. 31-летний артист признался, что мечтает сняться в рекламе трусов от этого бренда и ждет, когда же представители американского производителя модной одежды ему позвонят. Он выложил в Instagram свое фото в бассейне, продемонстрировав идеальный пресс, и запустил флешмоб для своих подписчиков.

«Снимаюсь в своих трусах, потому что всё ещё жду, что Calvin Klein предложит мне сниматься в их», — написал певец.

По его задумке поклонники должны скопировать этот пост себе в «сториз» и там же отметить аккаунт модной марки. Взамен Алексей пообещал подарить нижнее белье лично каждому подписчику, который откликнется на его зов, если, конечно, артист получит заветный контракт.

Напомним, что Воробьев все еще остается одним из самых популярных женихов российской эстрады. О личной жизни актера мало что известно, недавно он показал в Instagram свою девушку, но это оказался всего лишь манекен.

Вы поможете Алексею в такой ситуации?

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Calvin KleinАлексей Воробьевбассейннижнее бельепрессреклама

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Алексей Воробьев отблагодарит фанатов за помощь нижним бельем
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