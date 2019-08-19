Лионелла Пырьева раскрыла подробности смерти дочери Олега Стриженова

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Звезда вспомнила смерть дочери своего второго мужа актера Олега Стриженова Натальи. Девушка была талантливой актрисой. Она родилась в браке от первой жены актера Марианны. Скончалась она в 45 лет.

«Вокруг смерти Натальи ходило много разных сплетен. Но я скажу, что все это неправда. Она не принимала никакие психотропные препараты, как все утверждали. У нее просто расшаталось здоровье за годы карьеры. Были серьезные проблемы с сердцем. У нее были непростые отношения с отцом и со мной. Наташа была сложным человеком. У нас были очень натянутые отношения», — заметила Пырьева.

больше по теме Лионелла Пырьева объяснила, почему уходила от Олега Стриженова Актер долгое время пытался жить на две семьи.

При этом актриса сказала, что Наталья очень переживала, когда ее отец ушел к своей второй жене. От нее на свет появился сын Александр Стриженов, известный российский телеведущий.

Сама Пырьева после того, как вышла замуж за Олега Стриженова в кино практически перестала сниматься. Мужу всегда не нравилось, если она пыталась играть в картинах. Он хотел, чтобы она занималась домашними делами. К сожалению, в браке у них так и не родилось детей. Сейчас Пырьева в прекрасных отношениях с Александром Стриженовым. Его дети рождались можно сказать у нее на глазах. С мужем она вместе уже 43 года и безумно счастлива.