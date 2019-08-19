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Лионелла Пырьева раскрыла подробности смерти дочери Олега Стриженова

Талантливая актриса скончалась в 2003 году в возрасте 45 лет.

Лионелла Пырьева раскрыла подробности смерти дочери Олега Стриженова
Дочь Олега Стриженова умерла в 45 лет/globallookpress.com

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Звезда вспомнила смерть дочери своего второго мужа актера Олега Стриженова Натальи. Девушка была талантливой актрисой. Она родилась в браке от первой жены актера Марианны. Скончалась она в 45 лет.

Лионелла Пырьева и Борис Корчевников. Фото
Пырьева рассказала о смерти дочери Олега Стриженова/Кадр из программы «Судьба человека»

«Вокруг смерти Натальи ходило много разных сплетен. Но я скажу, что все это неправда. Она не принимала никакие психотропные препараты, как все утверждали. У нее просто расшаталось здоровье за годы карьеры. Были серьезные проблемы с сердцем. У нее были непростые отношения с отцом и со мной. Наташа была сложным человеком. У нас были очень натянутые отношения», — заметила Пырьева.

При этом актриса сказала, что Наталья очень переживала, когда ее отец ушел к своей второй жене. От нее на свет появился сын Александр Стриженов, известный российский телеведущий.

Сама Пырьева после того, как вышла замуж за Олега Стриженова в кино практически перестала сниматься. Мужу всегда не нравилось, если она пыталась играть в картинах. Он хотел, чтобы она занималась домашними делами. К сожалению, в браке у них так и не родилось детей. Сейчас Пырьева в прекрасных отношениях с Александром Стриженовым. Его дети рождались можно сказать у нее на глазах. С мужем она вместе уже 43 года и безумно счастлива.

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Александр СтриженовЛионелла ПырьеваНаталья СтриженоваОлег СтриженовПрограмма "Судьба человека"

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Лионелла Пырьева раскрыла подробности смерти дочери Олега Стриженова
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