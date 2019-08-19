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Принц Уильям пришел к выводу, что Меган и Гарри могут навредить монархии

Королевский эксперт Ингрид Сьюард считает, что поведение Сассексов тревожит будущего короля.

Принц Уильям пришел к выводу, что Меган и Гарри могут навредить монархии
Принц Уильям не одобряет поведение Меган и Гарри. Фото: Global Look Press

Постоянное отклонение от традиций со стороны принца Гарри и Меган Маркл, по словам королевского эксперта, «беспокоит» принца Уильяма.

Инрид Сьюард, в докленте телеканала Channel 5 «Уильям и Гарри: Война принцев?» убеждена, что поведение Сассексов, по мнению будущего короля, может навредить институту монархии.

Говоря о пренебрежении Гарри и Меган протоколом, биограф отметила, что поведение сладкой парочки королевским не назовешь.

«Все было сделано в нарушении всех королевских правил или же не так, как можно было ожидать. Но в свое оправдание Гарри заявлял, что он, мол частное лицо», — говорит эксперт.

«Но ты не можешь быть одновременно членом королевской семьи — шестым в очереди на трон, и частным лицом», — продолжает она.

«Я думаю, такая линия поведения напрягает его брата Уильяма, так как их поступки могут навредить институту монархии в целом», — цитирует Сьюард The Sun.

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Принц Уильям пришел к выводу, что Меган и Гарри могут навредить монархии
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