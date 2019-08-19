Новый друг: Алена Водонаева подобрала на улице тритона

Фотомодель и писательница Алена Водонаева завела себе тритона. Она рассказала своим подписчикам в Instagram, что купила для него дорогой 20-литровый аквариум с Русалочкой и не до конца понимает, как его правильно установить.

После этого блогер спросила в социальной сети, как назвать земноводное. Первым ее вариантом была кличка Златан, потом она придумала окрестить малыша Валерой, Ихтиандром, Квентином или Баффи.

Отметим, что 37-летняя модель не покупала животное, а подобрала. Как она сама рассказала ранее, малыша кто-то выкинул в клумбу возле ресторана в Москве, ему пришлось жить в луже. Алена пожалела зверюшку и принесла домой. Напомним, у журналистки уже есть питомец — здоровый кот породы мейн-кун по кличке Эскобар.

Напомним, недавно Водонаева поделилась планами продать свою квартиру в Москве. Она мечтает переехать с сыном в Америку, но пока присматривает себе новый дом где-нибудь поближе.

больше по теме Водонаева объяснила, почему ее сын не будет ходить в школу Телеведущую не устраивает сама система российского образования.

А вы бы тоже не оставили этого милого крошку на улице?