Пырьева призналась, что испытывала к первому мужу только материнскую любовь

Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своей жизни с известным режиссером Иваном Пырьевым. Он был на 36 лет старше актрисы. Пырьев ушел из жизни в 1968 году.

«Иван Александрович всегда соответствовал моим представления о нормальном муже, друге. Мы жили с ним в одном доме. Однажды я оказалась у него дома. Я была удивлена. Увидела перед собой подавленного человека, с каким-то душевным грузом. Я видела, что этому человеку плохо. Он мне сказал, чтобы я заходила к нему, если будет скучно. Никаких ухаживаний и предложений еще не было. Я даже рассказывала ему об Олеге Стриженове, которого тогда очень любила, но была вынуждена на время расстаться», — заявила актриса.

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По словам Лионеллы Пырьевой, в те годы режиссер тяжело переживал расставание со своей второй женой актрисой Мариной Ладыниной. Женщина написала на мужа письмо в Центральный комитет партии, какой он мерзавец. При этом письмо Ладынина не отправила, а разорвала. Но домработница Пырьева его склеила и показала режиссеру. Естественно, что после этого последовал развод.

«А потом он стал ухаживать за мной, заботиться, когда я болела. Мы зарегистрировали отношения. Я его бесконечно уважала. Это была какая-то материнская любовь. Я о нем заботилась. Но не надо думать, что я была рядом с ним ради ролей и карьеры», — сказала актриса.