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Харингтон опасается, что не сможет иметь детей после съемок в «Игре престолов»

Актер, сыгравший Джона Сноу в эпичной саге, пожаловался на сложности в процессе работы над ролью..

Харингтон опасается, что не сможет иметь детей после съемок в «Игре престолов»
Кит Харингтон/instagram.com/kitharingtonig/?hl=en

Несмотря на то, что легендарный сериал «Игра престолов» завершился, его многочисленных поклонников продолжают интересовать подробности съемок. В центре внимания остается и Кит Харингтон, сыгравший одну из главных ролей в легендарной ленте. Рассказывая о своей работе в фильме, Харрингтон упомянул, что часами не слезал с тренажера в виде коня, чтобы быть достоверным в кадрах, на которых он вместе с Дэйнерис Таргариен летает верхом на драконах.

«Я провел на этой похожей на гимнастического козла установке очень много времени. Это было ужасающе, и я на это не подписывался. Выглядело неплохо? Ощущалось просто ужасно. Мне как мужчине было некомфортно», — рассказал Кит The Hollywood Reporter.

Актер в шутливой форме также посетовал на то, что после таких упражнений вполне может остаться без потомства.

Харингтон рассказал, что до съемок с полетами на драконах не верил Эмилии Клар, сыгравшей Мать Драконов, что ей приходится очень тяжело во время полетов верхом на Змеях Горынычах, однако после того, как ему пришлось испытать все прелести такого вида транспорта, понял ее страдания.

Напомним, 32-летний артист после завершения съемок обратился к психологу, потому что тяжело пережил расставание со своим героем и работу над финальными сценами, где ему, как помнят зрители, пришлось заколоть ножом возлюбленную Дейнерис.

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«Игра престолов»Дэйнерис ТаргариенКит Харингтон

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Харингтон опасается, что не сможет иметь детей после съемок в «Игре престолов»
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