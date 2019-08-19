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Диброва дала понять, почему разлучила сыновей в семейном отпуске

Старшие наследники телеведущего и модели уехали в деревню к бабушке.

Диброва дала понять, почему разлучила сыновей в семейном отпуске
Дмитрий и Полина Дибровы/instagram.com/polinadibrova/

Частой темой постов супруги телеведущего Дмитрия Диброва в Сети становятся ее сыновья, 9-летний Саша, 6-летний Федор и 4-летний Илья. На своей странице в Instagram Полина рассказала, как младший сильно скучает по старшим братьям.

Комментарий Полина добавила к опубликованному фото в платье телесного цвета ниже колен, бледно-голубых остроносых туфлях на каблуке и накинутом сверху джинсовом плаще с необычным драпированным воротником. Свободный образ Диброва дополнила заплетенной набок косой.

В подписи к снимку она рассказала, как непросто входить в рабочий ритм после семейных каникул в Испании, а также призналась, что сыновей на время пришлось разлучить: старшие мальчики были отправлены в деревню к бабушке, а младший, Илья, остался с папой и мамой в Москве.

«Две недели с Илюшкой будем скучать по Саше и Феде. Илья утром говорит: «Мама, а можно вы с папой по очереди будете на работу ходить, чтоб я один не оставался?» Вот она братская любовь, тоскливо парню», — написала Полина в Instagram.

По ее признанию, ей не часто приходится разлучать сыновей, поэтому младший пока плохо понимает, как это  — быть одному.

Напомним, 59-летний Дмитрий и 30-летняя Полина провели нынешние каникулы с детьми близ Барселоны. По словам Полины, семья уже не первый раз ездит летом в одно и то же место и каждый раз довольна отдыхом.

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Диброва дала понять, почему разлучила сыновей в семейном отпуске
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