Серый кардинал: мать стала единственным доверенным лицом Маркл

Дория Рэгланд готова на все, чтобы защитить свою дочь.

Меган Маркл и принц Гарри доверяют очень малому количеству людей и сторонятся королевских советников, когда речь заходит о важных для них вещах.

Тем не менее у четы есть единственный человек, которому они могут полностью довериться — это мать Меган Дория Рэгланд.

Королевские источники утверждают, что хотя Дория и живет в Лос-Анджелесе, она в курсе всего, что происходит во Фрогморе, и по телефону дает дочери и зятю наставления, касающиеся управления персоналом и различных житейских вопросов.

«Многие считают Дорию этакой глупышкой-дурашкой и на своей волне, так как она — инструктор по йоге, но она становится настоящим кремнем, когда речь идет о нападках на ее дочь и готова ее защищать до конца», — поясняет инсайдер.

Он также добавил, что в свое время именно Рэгланд стояла за увольнением одной из трех нянь Арчи и в данный момент является единственным человеком, которому Сассексы доверяют целиком и полностью, пишет Daily Mail.