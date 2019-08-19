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Серый кардинал: мать стала единственным доверенным лицом Маркл

Дория Рэгланд готова на все, чтобы защитить свою дочь.

Серый кардинал: мать стала единственным доверенным лицом Маркл
Меган Маркл попала под влияние матери Дории Рэгланд. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри доверяют очень малому количеству людей и сторонятся королевских советников, когда речь заходит о важных для них вещах.

Тем не менее у четы есть единственный человек, которому они могут полностью довериться — это мать Меган Дория Рэгланд.

Королевские источники утверждают, что хотя Дория и живет в Лос-Анджелесе, она в курсе всего, что происходит во Фрогморе, и по телефону дает дочери и зятю наставления, касающиеся управления персоналом и различных житейских вопросов.

«Многие считают Дорию этакой глупышкой-дурашкой и на своей волне, так как она — инструктор по йоге, но она становится настоящим кремнем, когда речь идет о нападках на ее дочь и готова ее защищать до конца», — поясняет инсайдер.

Он также добавил, что в свое время именно Рэгланд стояла за увольнением одной из трех нянь Арчи и в данный момент является единственным человеком, которому Сассексы доверяют целиком и полностью, пишет Daily Mail.

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Британская королевская семьяДория РэгландМеган МарклМеган Маркл последние новости

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Серый кардинал: мать стала единственным доверенным лицом Маркл
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