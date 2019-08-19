Шнуров побывал на фестивале в Сочи без молодой жены

Сергей Шнуров в прошлом году неожиданно решил расстаться с женой Матильдой, с которой прожил в браке восемь лет. Уже через несколько месяцев после развода певец вновь женился. Его четвертой избранницей стала Ольга Абрамова. 28-летняя светская львица неразлучна с артистом. Она постоянно сопровождает его на гастролях. Ходили слухи, что музыкант очень хочет, чтобы возлюбленная подарила ему ребенка, но пока этого не произошло.

С 16 по 18 августа Шнуров провел время на курорте «Роза Хутор» в рамках фестиваля Live Fest Summer. Несмотря на дождливую погоду и штормовое предупреждение, все гости мероприятия повеселились и непогоды пугаться не стали. Лидер группы «Ленинград» выступил на сцене перед поклонниками. Примечательно, что он отказался от шорт и майки-алкоголички в пользу стильного бежевого костюма-тройки. Похоже, что под влиянием новой супруги музыкант начал менять свой хулиганский имидж.

К слову, на этот раз музыкант приехал без молодой жены. Они чуть ли не впервые решили провести время раздельно. Однако скучать Шнурову было некогда. Не успел он подняться на цену, как за кулисами его уже ждал преданный поклонник. Мужчина в инвалидном кресле из Новосибирска в свое время подарил артисту котенка. Сергей подошел к нему и с удовольствием не только пообщался, но и пообещал связаться с ним по телефону для решения какой-то срочной проблемы.

Также на фестивале выступили Little Big, «Сплин», Хлеб, Мари Краймбрери, Tatarka и другие известные исполнители. Приятным сюрпризом для всех стало выступление певицы Линды. Она исполнила свои хиты и насладилась дружелюбной атмосферой. А вот спортивным амбассадором мероприятия стала олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина (родная сестра певицы Нюши). Она приехала на фестиваль с родителями. Стоит отметить, что отец двух талантливых дочек Владимир Шурочкин представил на фестивале новую девичью группу Combat Cars.

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