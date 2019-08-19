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«Мне понятна его боль»: Богомолов посочувствовал Виторгану

Режиссер не держит зла за все былое и готов пойти на диалог с бывшим мужем Собчак.

«Мне понятна его боль»: Богомолов посочувствовал Виторгану
Богомолов и Собчак/globallookpress.com

Возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов в интервью ТАСС посочувствовал ее бывшему мужу Максиму Виторгану. А на зимнюю потасовку он смотрит уже философски.

Напомним, о романе Собчак и Богомолова заговорили еще прошлым летом, однако влюбленные его тщательно скрывали. В январе обманутый муж не выдержал и вызвал на разговор разлучника, в результате у режиссера были зафиксированы травмы черепа и носа. В настоящее время страсти успокоились: Максим Виторган нашел отдушину в лице Нино Нинидзе, а Богомолов простил обидчика.

Эпизод с рукоприкладством он комментирует философски: «Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному». Мало того, Константин тешит себя надеждой, что когда-нибудь они смогут с Максимом нормально общаться.

«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде», — говорит худрук Театра на Малой Бронной. Но, тем не менее, не очень понимает, зачем нужно было выяснять отношения кулаками, ведь сам он не умеет драться. Максимум, на что способен Богомолов – это повысить голос или применить ненормативную лексику. И после он всегда извиняется за несдержанность.

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«Мне понятна его боль»: Богомолов посочувствовал Виторгану
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