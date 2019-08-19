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Жасмин нашла способ борьбы с депрессией

Певица переживает не самый легкий период в жизни.

Жасмин нашла способ борьбы с депрессией
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Муж Жасмин, молдавский предприниматель Илан Шор, был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола для ареста и выдачи по делу о крупных банковских хищениях. Как только стало известно о неладах мужа Жасмин с законом, в поле зрения общественности попала ее семья.

СМИ начали писать о роскошном образе жизни певицы, она же не раз признавалась в том, что ей приходится очень нелегко одной с тремя детьми и просила не добавлять масла в огонь. На своей странице в Instagram Жасмин опубликовала грустный пост.

На снимках Жасмин предстала перед подписчиками в длинном голубом платье, к которому подобрала крупные серьги-кольца и босоножки на плоской подошве.

В комментариях к снимку Жасмин поведала о буддистском методе борьбы с депрессией. В притче, рассказанной певицей, буддист ведет диалог с депрессией, которая пытается доказать мудрецу: жизнь — ничто, как и человек. Однако в споре выигрывает тот, кто убеждает: чтобы ни происходило,  «это случается во имя вселенской гармонии. Наши души — чистая энергия, которая, рано или поздно, избавится от мирской тяжести».

Подписчики посочувствовали Жасмин и поблагодарили за то, что она рассказанной притчей поддержала других людей, также переживающих не самые светлые страницы жизни.

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ЖасминИлан ШорПевица

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Жасмин нашла способ борьбы с депрессией
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