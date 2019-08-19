Собчак вывела на чистую воду коллег в Instagram

Ксения Собчак в своем Instagram вспомнила о давнем спецпроекте, в котором телеведущая вместе с психологом разбирала блоги различных светских персонажей.

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Результат тогда получился вполне ожидаемым – большинство из них старается пустить людям пыль в глаза, продемонстрировать то, чего нет на самом деле. И все для того, чтобы компенсировать собственные комплексы.

В пример она привела саму себя. Светская львица показала видео на шикарной яхте: красиво вытянув ноги, девушка наслаждается прогулкой. И будь Ксения как все, она бы подписала это видео так: «Парус. Яхта. В этом мире только мы одни».

Однако на самом деле эта яхта ей не принадлежит, и сейчас звезда не катается на ней, а уже давно работает в городе в поте лица. Кроме того, ее ноги сняты с такого ракурса, что кажутся длиннее, чем есть на самом деле.

В качестве вывода Собчак посоветовала людям смотреть не на кадр, а за него. И заметила, что в принципе подписчики и без ее совета все видят. Так кому нужна эта пыль в глаза?