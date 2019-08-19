ЗВЕЗДЫ

Собчак вывела на чистую воду коллег в Instagram

Телеведущая рассказала о проекте, который когда-то придумала.

Собчак вывела на чистую воду коллег в Instagram
Ксения Собчак /globallookpress.com

Ксения Собчак в своем Instagram вспомнила о давнем спецпроекте, в котором телеведущая вместе с психологом разбирала блоги различных светских персонажей.

Результат тогда получился вполне ожидаемым – большинство из них старается пустить людям пыль в глаза, продемонстрировать то, чего нет на самом деле. И все для того, чтобы компенсировать собственные комплексы.

В пример она привела саму себя. Светская львица показала видео на шикарной яхте: красиво вытянув ноги, девушка наслаждается прогулкой. И будь Ксения как все, она бы подписала это видео так: «Парус. Яхта. В этом мире только мы одни».

Собчак на яхте. Фото
Собчак на яхте/ скриншот видео/nstagram.com/xenia_sobchak/

Однако на самом деле эта яхта ей не принадлежит, и сейчас звезда не катается на ней, а уже давно работает в городе в поте лица. Кроме того, ее ноги сняты с такого ракурса, что кажутся длиннее, чем есть на самом деле.

В качестве вывода Собчак посоветовала людям смотреть не на кадр, а за него. И заметила, что в принципе подписчики и без ее совета все видят. Так кому нужна эта пыль в глаза?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак и Максим ВиторганКсения Собчак последние новостисветская львицаяхта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак вывела на чистую воду коллег в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: