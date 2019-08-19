Модель Эшли Грэм показала, как пострадало ее тело из-за беременности

Вернется ли модель plus-size Эшли Грэм в индустрию красоты – теперь большой вопрос. Ведь из-за беременности ее тело сильно изменилось. Фото с растяжками и складками она опубликовала в Instagram.

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Эшли Грэм – одна из самых популярных моделей plus-size, в качестве судьи она участвовала в шоу «Топ-модель по-американски». О своей беременности девушка сообщила в личном блоге 14 августа — на годовщину свадьбы с Джастином Эрвином. Видео с признанием тогда шокировало многих, ведь на нем у девушки уже весьма внушительный животик – буквально последние дни срока.

Теперь модель пошла дальше – прикрыв рукой грудь, она сфотографировалась топлес и показала этот совсем неидеальный снимок подписчикам в Instagram. В кадре видно, что буквально каждый сантиметр ее кожи испещрен растяжками. На теле также образовалось немало жировых складок. Редкая женщина решится показать подобное фото публично.

Впрочем, похоже, что 31-летнюю модель несовершенства кожи волнуют мало, ведь впереди ее ждет чудо рождения ребенка, а критике внешности и веса она давно привыкла.