«Танцующая на камне»: Ксения Алферова подчеркнула загар белоснежным купальником

Ксения Алферова — одна из самых скромных российских актрис, но даже она не устояла перед соблазном выложить фото в купальнике из отпуска. Тем более, что девушка отдыхает в одном из живописнейших мест Италии — на Сицилии.

Да, и купальников звезда прихватила с собой в поездку немало: голубой, белый, полосатый. К слову, белоснежное бикини еще и подчеркнуло бронзовый загар Алферовой.

Ксения решила потанцевать в купальнике, вспомнив балетное прошлое.

«Танцующая на камне», — подписала спутница Бероева фотографию, а также добавила, что в детстве профессионально «тянула носочек» с идеально прямой спиной.

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«В Крыму, в Мисхоре, в доме отдыха актёрском, прибивалась к балетным девочкам и по утрам занималась с ними», — добавила актриса и пообещала, что это не последнее итальянское «па», так как «танцевать может всегда и везде».