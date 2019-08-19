ЗВЕЗДЫ

«Танцующая на камне»: Ксения Алферова подчеркнула загар белоснежным купальником

45-летняя спутница Егора Бероева отдыхает на Сицилии.

«Танцующая на камне»: Ксения Алферова подчеркнула загар белоснежным купальником
https://www.instagram.com/ksenialferova/

Ксения Алферова — одна из самых скромных российских актрис, но даже она не устояла перед соблазном выложить фото в купальнике из отпуска. Тем более, что девушка отдыхает в одном из живописнейших мест Италии — на Сицилии.

Да, и купальников звезда прихватила с собой в поездку немало: голубой, белый, полосатый. К слову, белоснежное бикини еще и подчеркнуло бронзовый загар Алферовой.

Ксения решила потанцевать в купальнике, вспомнив балетное прошлое.

«Танцующая на камне», — подписала спутница Бероева фотографию, а также добавила, что в детстве профессионально «тянула носочек» с идеально прямой спиной.

«В Крыму, в Мисхоре, в доме отдыха актёрском, прибивалась к балетным девочкам и по утрам занималась с ними», — добавила актриса и пообещала, что это не последнее итальянское «па», так как «танцевать может всегда и везде».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор Бероевзвездные отношениязвезды в бикиниЗвезды в купальникахкак отдыхают звездыКсения Алферова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Танцующая на камне»: Ксения Алферова подчеркнула загар белоснежным купальником
Интересно?
Поделись с друзьями: