ЗВЕЗДЫ

Екатерина Андреева поделилась фото с видом на дышащий вулкан

В Исландии телеведущая вспомнила Сократа и его мудрые слова.

Екатерина Андреева поделилась фото с видом на дышащий вулкан
Екатерина Андреева/instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

Известная телеведущая Екатерина Андреева продолжает путешествовать по Исландии. Местные пейзажи постоянно навевают звезде глубокие философские мысли. На этот раз она задумалась о пути, о ведущих куда-то дорогах. После этого, естественно, встал вопрос о том, куда идешь, куда хочешь дойти, понятна ли тебе твоя цель?

По мысли телеведущей, истина где-то посередине, как и разделительная полоса на дороге. Эту ассоциацию звезда наглядно продемонстрировала опубликованным фото. «Я сижу на асфальте, за спиной дышит вулкан, я думаю о Сократе и его мудрости…», — подписала Екатерина Андреева снимок в Instagram.

О мудрости древнегреческого философа о знании того, что он знает, что ничего не знает, телеведущая, судя по снимку, думала в стильной красной куртке с черными молниями, темно-синих спортивных штанах и аналогичного цвета носками и кроссовками.

Пустынная дорога и фантастический, нереальный, задний фон с вулканом на фото на все 100 процентов соответствуют философскому настроению звезды. А поза, принятая Екатериной Андреевой, достойна кисти художника.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина АндрееваИсландияСократтелеведущая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Андреева поделилась фото с видом на дышащий вулкан
Интересно?
Поделись с друзьями: