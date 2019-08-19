Екатерина Андреева поделилась фото с видом на дышащий вулкан

Известная телеведущая Екатерина Андреева продолжает путешествовать по Исландии. Местные пейзажи постоянно навевают звезде глубокие философские мысли. На этот раз она задумалась о пути, о ведущих куда-то дорогах. После этого, естественно, встал вопрос о том, куда идешь, куда хочешь дойти, понятна ли тебе твоя цель?

По мысли телеведущей, истина где-то посередине, как и разделительная полоса на дороге. Эту ассоциацию звезда наглядно продемонстрировала опубликованным фото. «Я сижу на асфальте, за спиной дышит вулкан, я думаю о Сократе и его мудрости…», — подписала Екатерина Андреева снимок в Instagram.

О мудрости древнегреческого философа о знании того, что он знает, что ничего не знает, телеведущая, судя по снимку, думала в стильной красной куртке с черными молниями, темно-синих спортивных штанах и аналогичного цвета носками и кроссовками.

Пустынная дорога и фантастический, нереальный, задний фон с вулканом на фото на все 100 процентов соответствуют философскому настроению звезды. А поза, принятая Екатериной Андреевой, достойна кисти художника.