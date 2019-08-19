Дарья Повереннова искупалась на диком пляже в Италии

Актриса рассказала, что увидела под водой нескольких героев из мультика «Немо».

47-летняя Дарья Повереннова рассказала, что уже бывала на Лазурном побережье, но впервые увидела море с водой лазурного цвета в Италии. Это чудо случилось с актрисой на удивительно красивых итальянских островах Тремити.

Пять островов считаются просто раем для дайверов, здесь настолько чистая и прозрачная вода, что видно далеко все вокруг. Поэтому звезда очень пожалела, что не умеет плавать с аквалангом, из-за чего не удалось воочию посмотреть трехметровую подводную статую Падре Пио — одну из самых больших в мире. Она находится на глубине 12 метров.

Зато на острове Сан Никола звезда полюбовалась красотами средневекового аббатства Санта-Мария-а-Маре, попутно успев вдоволь накушаться вкуснейших диких фиг.

А вот спуститься к морю из-за крутого и скалистого ландшафта очень сложно. Но актрисе и ее спутнику повезло, местные жители показали тропинку к дикому пляжу.

В крошечной бухте вода оказалась настолько прозрачной, что даже «плавая с маской, мы увидели нескольких героев из мультика «Немо», — поделилась эмоциями Повереннова в Instagram.