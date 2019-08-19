Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк

Кажется, и правда говорили, что за внешним видом звезды «Мальчишника в Вегасе» хорошенько следила модель. А тут стоило ей с дочерью съехать в отдельное жилье, как Купер уже кардинально изменился.

Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы.

Одет Брэдли также был несколько неопрятно. Растянутая серая футболка, синие джинсы и кроссовки. Добавить к этому белую сумку, похожую на хозяйственную, так в парне и вовсе не распознать главного голливудского сердцееда. Что же, зато удобно за двухлетней дочуркой бегать по двору и катать малышку на качелях.

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Напомним, Купер и Шейк расстались этой весной. Однако актер сохранил теплые отношения с бывшей, а также продолжает заботиться о дочери. По мнению поклонников, малышка похожа больше на отца.