Вслед за Шатуновым «Ласковый май» покинул Дима Тревога

Музыкальный продюсер Андрей Разин объявил кастинг в группу «Ласковый май». Очередной солист коллектива решил покинуть ее вслед за Юрием Шатуновым. На сей раз это Дмитрий Тревога.

Как рассказал продюсер, певец покончил с гастрольной деятельностью из-за семьи, которая проживает в Краснодаре. Никаких конфликтов у них нет.

«Горячо поддерживаю и приветствую решение солиста группы «Ласковый май», который отработал 12 лет в нашем коллективе, у которого родилась прекрасная дочь, а также сын, мой крестник Андрюшка», — написал Разин в своем Instagram.

Шоумен указал электронный адрес, на который можно высылать резюме. В представлении продюсера идеальный кандидат для «Ласкового мая» — это умный, яркий и талантливый молодой человек, похожий на Тревогу.

Напомним, расставание Разина и Шатунова не было безоблачным. Продюсер запретил ему петь все песни из репертуара группы. Бывший солист на это ответил, что давно вырос из них и даже не планировал их исполнять. Правда, потом появились сообщения о том, что Шатунов продолжит исполнять репертуар «Ласкового мая».