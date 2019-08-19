ЗВЕЗДЫ

Вслед за Шатуновым «Ласковый май» покинул Дима Тревога

Андрей Разин объявил о кастинге в группу.

Вслед за Шатуновым «Ласковый май» покинул Дима Тревога
Андрей Разин/instagram.com/razin_andrei_lm/

Музыкальный продюсер Андрей Разин объявил кастинг в группу «Ласковый май». Очередной солист коллектива решил покинуть ее вслед за Юрием Шатуновым. На сей раз это Дмитрий Тревога.

Как рассказал продюсер, певец покончил с гастрольной деятельностью из-за семьи, которая проживает в Краснодаре. Никаких конфликтов у них нет.

«Горячо поддерживаю и приветствую решение солиста группы «Ласковый май», который отработал 12 лет в нашем коллективе, у которого родилась прекрасная дочь, а также сын, мой крестник Андрюшка», — написал Разин в своем Instagram.

Шоумен указал электронный адрес, на который можно высылать резюме. В представлении продюсера идеальный кандидат для «Ласкового мая» — это умный, яркий и талантливый молодой человек, похожий на Тревогу.

Напомним, расставание Разина и Шатунова не было безоблачным. Продюсер запретил ему петь все песни из репертуара группы. Бывший солист на это ответил, что давно вырос из них и даже не планировал их исполнять. Правда, потом появились сообщения о том, что Шатунов продолжит исполнять репертуар «Ласкового мая».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Ласковый май»InstagramАндрей Разингруппа "Ласковый май"Группа «Ласковый май»Юра ШатуновЮрий ШатуновЮрий Шатунов последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вслед за Шатуновым «Ласковый май» покинул Дима Тревога
Интересно?
Поделись с друзьями: