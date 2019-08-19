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Многодетная Саша Зверева призналась, что больше не хочет рожать

38-летняя певица намерена уделять больше времени себе.

Многодетная Саша Зверева призналась, что больше не хочет рожать
https://www.instagram.com/sashazvereva/

Экс-солистка группы «Демо» вот уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Там девушка открыла небольшой бизнес — магазин одежды. Каждый день она начинает с купания в океане… Не сказка ли?

Певице так нравится сегодняшняя жизнь, что она не готова возиться с памперсами и не спать ночами.

Слышать такое от мамы троих детей весьма необычно. Но именно по этой причине Саша и считает, что заслужила отдых и время на то, чтобы пожить для себя.

«Я не хочу рожать никаких новых детей в ближайшем будущем. Почему мне не хочется этих всех «нормальных» женских радостей? Да потому, что я имею на это право», — заметила Зверева.

Более того, певица призналась, что ее жутко раздражает, что стоит ей надеть просторную рубаху, как тут же появляются слухи о ее беременности.

«Без внутреннего раздражения реагировать на очередной комментарий по фото: «Ой, что я заметила! Это то, что я думаю? Поздравляю, Саша!» уже не могу», — продолжила она.

Напомним, Зверева впервые стала мамой в браке с банкиром Ильей. Она подарила мужчине дочь Василису и сына Макара. Сейчас им 16 и 11 лет. Во вторых отношениях с диджеем Дмитрием Алмазовым Саша родила сына Льва. Мальчик появился на свет уже в Штатах.

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Многодетная Саша Зверева призналась, что больше не хочет рожать
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