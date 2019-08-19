Жидков поделился снимком с подросшей дочерью Татьяны Арнтгольц

Актер Иван Жидков в Instagram поделился снимком, на котором он запечатлен в компании своей девятилетней дочери Марии. Девочка нежно обнимает своего отца. «Дети много внимания требуют, а мне ещё хочется. Женюсь, ой, чувствую, женюсь! А что делать, чтобы не разводиться? Кто знает? Нужны умные советы!» — заявил Иван Жидков.

Отметим, что Мария Жидкова родилась в сентябре 2009 года у актера в браке с известной актрисой Татьяной Арнтгольц. Правда, в 2013 году пара развелась. После этого у Ивана Жидкова был роман с моделью Лилией Соловьевой. В 2017 году на свет появился сын Степан. Правда, и в этих отношениях актер не нашел счастья и с Соловьевой расстался.

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Кстати, не так давно Иван Жидков отмечал, что с годами понял: дети для него самое важное в жизни. С их появлением он стал по-другому воспринимать действительность. Если раньше актер больше думал о сценической карьере и самореализации, то теперь старается как можно больше внимания уделять своим близким. Переоценка ценностей, как уверен актер, произошла у него как раз с возрастом.

Ранее Жидков рассказывал, что с Татьяной Арнтгольц они сохранили прекрасные отношения. Он с уважением относится к женщине, которая подарила ему дочь. Что касается Арнтгольц, то у нее сейчас роман с актером Марком Богатыревым. Нынешним летом влюблённые познакомили своих родителей.