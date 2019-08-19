ЗВЕЗДЫ

Уставшая от роскошного отдыха Летучая отправилась на рыбный рынок

Экс-ведущая «Ревизорро» уверена, что еда там вкуснее ресторанной.

Уставшая от роскошного отдыха Летучая отправилась на рыбный рынок
https://www.instagram.com/elenapegas/

Этот август звездная блондинка проводит на белых песках. На райские острова телеведущая отправилась вместе с мужем, юристом Юрием Анашенковым, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы.

Вместе супруги катаются на гидроциклах, ездят на морские путешествия и наслаждаются закатами из окон собственной вилы.

Но, как оказалось, и комфорт может надоесть. На днях ведущая призналась, что ей хотелось поужинать на простом рыбацком рынке.

рыбацкий рынок
https://www.instagram.com/elenapegas/

«Мы на рыбном маркете, тут свежайшая рыба и тут же ее и разделывают, – поделилась Летучая. – Обычно на таких рынках ужасная вонь, а тут все чистенько и даже не воняет».

Любопытно, что именно на рынке у Елены проснулся такой аппетит, что муж даже обвинил ее в транжирстве. В частности, теледива попыталась скупить весь перец чили, так как обожает все острое.

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Елена Летучаязвездные диетыкак отдыхают звездыличная жизнь звезд

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Уставшая от роскошного отдыха Летучая отправилась на рыбный рынок
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