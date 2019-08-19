Уставшая от роскошного отдыха Летучая отправилась на рыбный рынок

Этот август звездная блондинка проводит на белых песках. На райские острова телеведущая отправилась вместе с мужем, юристом Юрием Анашенковым, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы.

Вместе супруги катаются на гидроциклах, ездят на морские путешествия и наслаждаются закатами из окон собственной вилы.

Но, как оказалось, и комфорт может надоесть. На днях ведущая призналась, что ей хотелось поужинать на простом рыбацком рынке.

«Мы на рыбном маркете, тут свежайшая рыба и тут же ее и разделывают, – поделилась Летучая. – Обычно на таких рынках ужасная вонь, а тут все чистенько и даже не воняет».

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Любопытно, что именно на рынке у Елены проснулся такой аппетит, что муж даже обвинил ее в транжирстве. В частности, теледива попыталась скупить весь перец чили, так как обожает все острое.